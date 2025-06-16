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夏季戲水 海巡署籲善用Go Ocean避海象風險

2025/6/16 11:26
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）屏東枋寮漁港昨天發生7名學生溺水，6人獲救、1人喪命。海洋委員會海巡署今天提醒，夏季戲水等海域活動劇增，民眾可善用「Go Ocean」App，掌握海象資訊與風險預警燈號。

海巡署發布新聞稿表示，昨天屏東枋寮漁港紅燈塔海域發生7名學生戲水時疑因體力不支而溺水的意外，經接獲通報後迅速派巡防艇趕赴救援，成功救起6人，但仍有1人不幸罹難。

由於暑假將至，海巡署呼籲，民眾從事戲水、浮潛及立式划槳等海域活動劇增，但海象變化迅速，離岸流、突發強浪與天氣驟變等隱藏風險，民眾進行各類海上活動時，應善用海委會國家海洋研究院研發的「Go Ocean」App，掌握即時海象資訊與風險預警燈號，確保海上活動安全。

海巡署說明，「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等數據，運用危險燈號警示，讓民眾可清楚掌握遊憩海域的環境狀況，避開高風險時段與區域，確保生命安全。

據海巡署統計數據顯示，近期已發生多起海域溺水及失聯事故，包括5月24日基隆海洋大學31名師生在北部海域進行獨木舟訓練時，突遇驟變天候與強浪，多人翻覆落海，幸全數獲救。

以及，5月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，造成1人失蹤。

海巡署說，上述案件事發當時，「Go Ocean」平台均已發布紅燈警示，提醒民眾不適合從事海域活動，可見即時風險資訊對於保障民眾海域活動安全的重要性。

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海巡署指出，「Go Ocean」平台以簡明的綠、黃、橘、紅四色燈號顯示風險等級，提供全國主要海域即時資訊，民眾可線上隨時查詢，提前掌握天候與海象變化，妥善規劃海域活動。

同時，海巡署也會在活動熱點預置救生救難裝備及人力，並落實相關訓練及區域搜救演練。民眾若遇緊急狀況，可立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即調派人力與裝備應處。（編輯：張銘坤）1140616

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