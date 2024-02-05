台北動漫節5天商機逾2.5億元 文化幣成助力

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（中央社記者王寶兒台北5日電）第12屆台北國際動漫節今天落幕，主辦單位統計，5天參觀人次達48萬，營業額超過原預估的新台幣2億元，達到2.5億元以上，創歷年新高。據攤商觀察，文化幣是此次營業額一大助力。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，秘書長高世椿接受中央社記者訪問表示，今年人潮可觀，參展攤位創新高的陣容是關鍵，台灣本土VTuber見面會場次爆滿，可看出虛擬偶像浪潮越來越受重視的現象。

動漫節往年隨寒假假期規畫，多在農曆春節後舉辦，且消費族群大宗為青少年，紅包商機往往是廠商瞄準方向，今年動漫節選在農曆春節前登場，反而營業額卻創歷年新高。

高世椿說，許多業者感到意外，可看出攤位內容與卡司還是吸引人潮前來的主因，文化部推行的文化幣也是關鍵。攤位開放文化幣使用範圍不等，有些攤位全開放，有些是部分商品開放，主辦單位會前鼓勵參展攤商開放使用。

木棉花媒體企劃張尹慈表示，木棉花消費者落在16歲以上青少年，正巧符合文化幣使用族群，這次許多學生拿到文化幣，等同提前拿到屬於自己的紅包，可以選擇喜愛的文化內容使用，再加上零用錢，提高整體買氣，木棉花在會前也積極透過網路呼籲粉絲可於現場使用文化幣，並準備掃碼設備。

以木棉花銷售情形為例，張尹慈表示，例如「葬送的芙莉蓮」、「進擊的巨人」、「SPYxFAMILY 間諜家家酒」等作先前已播出，提高作品銷售，「葬送的芙莉蓮」、「進擊的巨人」福袋第2天就完售，劇場版SPY x FAMILY CODE: White特典票跟「『鬼滅之刃』絆之奇蹟，邁向柱訓練」先行上映特典票都在展期完售。

台灣角川觀察，今年動漫節在農曆春節前舉辦，原先預估買氣可能較為保守，但會場這幾天詢問及使用文化幣的消費者非常踴躍，讓台灣角川動漫節業績相比上屆還成長約15%，主力消費以國、高中學生居多，平均客單價約為2500元。

相較往年攤商推出福袋、優惠商品，今年值得注意的是女性向戀愛互動手遊「戀與深空」，以推出拍貼機、VR體驗等服務吸引大量人潮。高世椿表示，相比一般遊戲展男女比例為8：2，動漫節參觀男女比例為5：5，「戀與深空」直至今日下午5時許都還有排隊人潮，可見女性消費市場潛力。（編輯：李亨山）1130205