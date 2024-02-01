台北國際動漫節開幕首日人氣旺 5天展期商機上看2億

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（中央社記者王寶兒台北1日電）第12屆台北國際動漫節今天開幕，適逢寒假及好天氣，不少漫迷昨晚就帶著折凳在場外排隊等候。主辦單位預估首日人次可達10萬，5天展期商機則上看新台幣2億元。

台北國際動漫節由中華動漫出版同業協進會主辦，理事長蘇偉銓今天於開幕記者會致詞表示，攤位數量相較去年約成長3.5成，聚集約800個攤位，是歷年規模最盛大一次。

台北市政府產業發展局局長陳俊安則說，此次動漫節預售票就售出1萬多張，預估業績可突破2億元，有效帶動北部經濟。

動漫節今天上午10時開放入場，10處以上出入口皆匯聚近100至200公尺人潮，1名張姓男大學生向中央社記者分享，昨晚9時左右就特別與朋友從台中北上，其他出入口當時應也零星聚集一些人潮。

今年熱門攤位如木棉花推出「葬送的芙莉蓮」、「莉可麗絲」、「進擊的巨人」等7款福袋，還有羚邦推出「咒術迴戰」、「我推的孩子」等8款福袋，吸引漫迷入場後狂奔搶購，還有漫迷將行李箱扛在肩上衝向各個攤位。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿向中央社記者表示，今天天氣好更能吸引漫迷出門逛展，展期5天估計可達47萬參觀人次。

第12屆台北國際動漫節今天起在台北世貿一館登場至5日。（編輯：張雅淨）1130201

第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館開幕，有民眾扛著行李箱在第一時間進場，奔跑前往搶購商品。中央社記者鄭清元攝 113年2月1日

第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館登場，許多動漫迷排隊搶購福袋、周邊商品，排隊人潮擠滿會場。中央社記者鄭清元攝 113年2月1日

第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館盛大開幕，一早館外就擠滿了大量人潮，等候排隊入場。中央社記者鄭清元攝 113年2月1日