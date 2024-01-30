灌籃高手奪日本去年電影票房冠軍 前4名皆動畫片

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本2023年電影票房冠軍出爐，由改編自漫畫的「灌籃高手」（THE FIRST SLAM DUNK）動畫電影以158億7000萬日圓（約新台幣33億4820萬元）奪下。年度票房前4名全是動畫片。

日本放送協會（NHK）報導，「日本映畫製作者聯盟」今天跟加盟的4間大型電影公司共同舉行記者會，公布2023年在日本上映的電影票房收入排名。

日本國內2023年票房冠軍由灌籃高手拿下，票房成績為158億7000萬日圓。

第2名是改編自日本電玩的外國動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），票房收入為140億2000萬日圓，居洋片之冠。

第3名是日本人氣漫畫「名偵探柯南」動畫電影「名偵探柯南：黑鐵的魚影」，票房成績138億8000萬日圓。

而今年初剛奪下金球獎最佳動畫片獎項的宮崎駿作品「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron），以88億4000萬日圓票房收入排名第4。

日本2023年票房收入前4名全數是動畫片，隨著動畫片大受歡迎，也帶動日本2023年電影總票房收入達2214億8200萬日圓，較2022年成長3.9%。

日本映畫製作者聯盟會長島谷能成說，2023年國片票房收入前10名中，動畫片就占6部，高於2022年水準。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130130