灌籃高手電影版中配班底歸隊 熱血掀回憶殺[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「灌籃高手」電影版找來台灣配音員林谷珍（左起）、于正昇、于正昌、張騰為經典角色「赤木剛憲」、「櫻木花道」、「宮城良田」、「流川楓」擔綱中文配音，其中于正昇、于正昌更是當年動畫配音的原班人馬。（台北双喜電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北10日電）「灌籃高手」電影版將於13日全台上映，日前釋出中文配音版預告，其中櫻木花道、宮城良田找回當年配音者于正昇、于正昌回歸，讓許多粉絲直呼「熟悉的中配最對味」。

「灌籃高手」漫畫與動畫伴隨粉絲長大，睽違多年推出電影劇場版，除了日文配音版，官方也宣布同步推出中文版，其中找來于正昇、于正昌當年動畫版配音班底，由於過去同時聲演「三井壽」和「赤木剛憲」的胡大衛已過世，則由陳彥鈞、林谷珍接替，「安西教練」和「流川楓」找來孫中台與張騰詮釋。

今天「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」中文配音版舉行媒體試映會，于正昌、于正昇、林谷珍和張騰變身湘北高中籃球隊現身。于正昇分享，沒想到多年後還有機會再以「櫻木花道」和大家見面，「我也努力找回當年的熱血，大家要來大銀幕享受美好的青春。」

于正昌也感性表示，「能再度為宮城獻聲，是我這個中年大叔職場生涯中，非常值得紀念的悸動，這次錄音，突然發現當年的小捲毛怎麼變得這麼帥氣了，哈哈哈，那我就用帥氣十足的方式來詮釋吧。」

張騰則透露自己曾是籃球校隊，都會聽「灌籃高手」的主題曲打籃球，「每投三分，一定要在空中把手握拳，錄製時都會把以前在球場上的感受抓來使用，不小心讓流川楓『過熱』而NG，因為實在太興奮了。」

林谷珍表示，「『灌籃高手』是無法替代的青春歲月，這次為赤木剛憲配音，我努力照著自己的方式爆發，對我來說，這是一個全新的開始，湘北，加油！」

發行片商也積極爭取粉絲福利，「灌籃高手」首週上映將推出首波限量特典，並獻上原作井上雄彥「導演手繪卡」，凡在指定期間購買任1版本電影票1張，13日起可憑票根兌換。（編輯：張雅淨）1120110