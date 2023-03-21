灌籃高手電影設定集出版 收錄短篇漫畫「耳環」

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（中央社記者王寶兒台北21日電）電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」自1月於台灣上映，票房破新台幣4億元，片中敘說角色「宮城良田」成長故事，電影設定集今天出版，也在其中收錄以宮城良田出發的短篇漫畫「耳環」。

「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE—灌籃高手電影完全設定集—」今天發行，書籍以電影「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」為主軸，收錄漫畫家井上雄彥為電影繪製的草圖、隱藏劇情及長篇專訪，並解析每一幀畫面的製作細節。

尖端出版表示，設定集特別收錄「灌籃高手平行時空」的夢幻短篇漫畫「耳環」，該篇漫畫從未在「灌籃高手」單行本登場，可帶領讀者一窺宮城良田背景的原始設定。

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「灌籃高手」是井上雄彥代表作之一。井上雄彥出生於1967年，1988年以「紫色的楓」出道，1990年開始連載「灌籃高手」，2004年在日本國內發行突破1億冊，而井上雄彥其他作品，包含以日本劍士宮本武藏為題材的「浪人劍客」及輪椅籃球競賽為題材的REAL。

「灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK」為井上雄彥首次同時擔綱電影編劇及導演的作品，在電影設定集中，完全保留井上雄彥手寫筆記，以註譯方式編排，供粉絲更為瞭解井上雄彥挑戰電影創作的想法。（編輯：張雅淨）1120321