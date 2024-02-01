鄭運鵬賴品妤任動漫協會永久顧問 搶逛台北國際動漫節

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（中央社記者王寶兒台北1日電）為期5天的第12屆台北國際動漫節今天起跑，民進黨籍前立委鄭運鵬及賴品妤搶在上午入場參觀，還購買福袋，他們今天卸下立委職務，也因長期關注ACG文化受主辦單位邀請擔任協會永久顧問。

鄭運鵬上午在開幕記者會前先搶購「葬送的芙莉蓮」福袋，他接受媒體聯訪表示，前陣子整理立委辦公室，因此發現東西太多了，今天不敢多買，只能先買1個福袋。

立法院第11屆立委今天報到，鄭運鵬說，今天是他與賴品妤卸任立委首日，剛好成為中華動漫出版同業協進會永久顧問，所以他們不是以立委身分前來，「可以說我Cosplay鄭運鵬，她Cosplay賴品妤」，笑稱取得永久顧問身分後「希望買東西可以打8折。」

賴品妤過去多會盛裝出席台北國際動漫節及漫畫博覽會開幕活動，她今天同樣以「蘿莉塔」風格華麗裙裝現身，吸引來自日本的出版社海外嘉賓矚目、合影，她表示，未來將持續關心台灣動畫、漫畫產業發展。

第12屆台北國際動漫節今天起在台北世貿一館登場至5日。（編輯：張雅淨）1130201

第12屆台北國際動漫節1日上午在世貿1館登場，吸引許多動漫迷前來逛展，有民眾入場後買了許多周邊商品，露出開心笑容。中央社記者鄭清元攝 113年2月1日