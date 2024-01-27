網友指故宮售票不收文化幣 故宮致歉

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（中央社記者王寶兒台北27日電）有網友昨天在Dcard論壇發文表示，無法以文化幣在故宮售票處購買故宮門票。故宮今天致歉並表示因未滿18歲及學生憑證即可免費入館參觀，未來持文化幣使用身分者即可免費入場參觀。

文化幣去年首先針對18至21歲青年推出，今年常態化發放16至22歲可領用。

網友透過Dcard論壇文章表示，因為剛休學沒有學生證，付門票費用時想到可以使用剛領到的文化幣，國立故宮博物院售票員卻回應僅禮品店才能使用。而經網友查詢，在第三方售票網站上則可看到故宮門票適用文化幣。

故宮今天透過新聞稿表示，文化幣推出時，故宮售票也配合提供使用文化幣購票，惟因未滿18歲及學生憑證即可免費參觀，因此系統暫停提供使用文化幣購票服務。

故宮院長蕭宗煌得知後，已立即指示購票窗口及系統「確認文化幣購買門票服務」。同時對於故宮作業疏失向社會大眾致歉，故宮表示，已展開內部檢討程序。未來持有文化幣使用身分者，即符合免費入場參觀條件。（編輯：李亨山）1130127