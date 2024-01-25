文化幣成年禮金被違規轉售、買化妝品 文化部：涉詐欺罪最重關5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）文化部表示，文化部常態化16-22歲文化成年禮金已廣泛被使用，對如美妝用品、美甲等不符合適用資格的店家冒用符合規定的藝文消費點，或接受民眾兌現、交易異常等，絕不寬貸。

文化部表示，文化幣政策經去年的運行經驗且APP功能持續強化，文化部也持續透過網路巡檢及資料庫大數據檢視，自1月20日開放領用以來，陸續發現數件商家違規及個人收購情形，對於違規事件除已停權並停撥款項，將視情節移送法辦，呼籲店家及個人勿以身試法。

文化部今天發布新聞稿表示，目前文化部已主動查獲數間違規店家，包含不符合適用資格的店家，如美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現、交易異常等，皆已於前幾日立即停止適用資格，並停止撥款。

文化部表示，另有民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，文化部也已清查資料庫，針對e-mail持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身分以取回使用，同時聯繫各大社群及平台配合下架相關內容，並協請平台應管制會員行為。

文化部同步精進系統機制，包含重新登入的註冊手機驗證、手機號碼綁定電子信箱，以增加帳號移轉困難等。

文化部再次提醒青年朋友，轉售自己的文化幣，除了失去寶貴的文化體驗經驗，更是將個資完全洩漏，如部分去年將成年禮金售出的青年，在今年常態化後，因個資去年已交出，今年成年禮金一開放領用當下，即被不肖人士領取，雖文化部可盡力協助維護權益，但是個資將可能被濫用，青年朋友不可不慎。

文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗計畫作業要點」第9點規定，文化成年禮金使用不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購等，亦不得另再兌換成等值現金，文化部將持續對店家進行監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。

民眾或店家這類獲取不當利益行為，亦涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得亦將沒收。文化部強調，民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。（編輯：李亨山）1130125