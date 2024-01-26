文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

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（中央社網站）文化幣1月20日開放領用，出現商家違規及個人收購情形，如美妝、美甲店家冒用藝文消費點，或接受民眾兌現等。另外，社群媒體上可見民眾用文化幣購買拍立得，引發討論。文化部25日公告，禁止文化幣用於購買拍立得。文化幣可以買什麼？書店裡的東西都可以買嗎？使用文化幣有什麼優惠？中央社整理相關QA帶你看懂。

文化幣可以用在哪裡？

可用於實體的藝文體驗及消費，包含藝文展演及文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等，例如看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等消費。可使用的藝文消費點遍布全國，可於文化幣官網查詢，依使用情境整理如下：

觀賞國產電影

電影院的國產電影片票券和周邊商品。可於「藝文消費點」找尋適用電影院，並在「國片專區」查詢適用的國產電影。

看演唱會、表演、展覽、博物館

適用「藝文消費點」和「活動專區」中有登記的藝文展演及文化體驗，包括博物館、地方文化館、社區營造場域、文資保存及活化經營場域、音樂展演空間、藝文展演空間、畫廊及其他藝文活動場域，裡面所販售的門票、活動票券、周邊商品及服務。

街頭藝人於開放場地的展演及創作，可於「藝文消費點」查詢適用藝人。

「展演專區」中，售票系統販售的本國流行音樂，影展及相關藝文體驗活動之票劵、周邊商品。

去書局買書、雜誌

書店內的實體圖書、雜誌、報紙零售或訂閱服務。

唱片行、樂器行

購買音樂與影片光碟片、樂器、樂譜等商品。

文創園區和創意市集

文創園區及聚落商品，文創展會及市集經文化部審核後，販售的商品及服務。

哪些項目文化幣不能使用？

一般性、事務性的文具、3C產品、禮品、生活雜貨等。

文化體驗課程不得單獨購買香水、手工皂、蠟燭、花藝品等。

不能餐飲消費。

不適用電商平台網購。

不適用線上課程。

不得轉售、兌換現金、用於支付退（換）藝文表演票券及商品的手續費

文化幣可以找零嗎？

文化幣不找零，消費後餘額會顯示在文化幣APP上；商品價格大於文化幣餘額時，可用現金或其他支付工具支付差額。

使用文化幣有什麼優惠？

超過300家獨立書店適用點數放大專案，最多可將1200點禮金放大為1800點。

國家表演藝術中心、各縣市政府文化中心、演藝廳等場館規畫視線優良的「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。

2月29日前多人同行觀賞國片，只要其中一人使用超過350點，就可獲得100點回饋。

每次使用文化幣消費滿200點就可以抽獎，次數不限，並可立即使用。

成功領取文化幣者，只要邀請2名朋友成功領取文化幣即可獲贈30點，之後每邀請1人即可再獲10點，回饋無上限。

取消交易或退貨文化幣會退還嗎？

可以退還禮金，但該交易若有加碼回饋點數會一併被取消。

冒用藝文消費點、轉售、收購文化幣會面臨什麼處罰？

文化部將追回款項，並將違規店家暫時停權、撤銷或廢止資格。這類獲取不當利益行為涉及違反詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；也涉及違反使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得將沒收。

文化部提醒，轉售自己的文化幣，除了失去寶貴的文化體驗經驗，更是將個資完全洩漏，可能因此被濫用，不可不慎。

對文化幣商品適用有疑問時如何處理？

對於近日發生拍立得商品適用爭議，文化部回應指出，許多文化幣適用店家沿襲自藝fun券，但兩者適用範圍不同。目前除公告列出不適用商品外、餘均可販售，若後續有商品因滾動式調整公告不適用，以後續公告為準，不溯及既往。若仍有疑問可聯絡文化幣客服。

客服電話：0809-081-806 服務時段：每日10:00-20:00 客服信箱：cp.service@tradevan.com.tw

（編輯：張珈爾、翁堃耀）1130126