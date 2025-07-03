AI淨零／台灣拚淨零 公股金融事業綠電再生能源投融資破2.2兆

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數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者張璦台北3日電）台灣力拚淨零，金融業積極響應，財政部今天表示，截至今年5月底，公股金融事業投資綠電與再生能源產業合計逾新台幣3896億元、年增逾5成，其中綠色債券近677億元；同時，9家公股銀相關融資授信餘額達1.86兆元、年增超過12%。

2050年淨零排放是台灣推動永續發展的重要政策，財政部轄下公股金融事業，包含台灣金控、兆豐金控、第一金控、合庫金控、華南金控、土地銀行、彰化銀行、台灣企銀、輸出入銀行，於110年9月共同推動成立ESG倡議平台。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會中表示，截至今年首季，公股金融事業已完成將ESG/企業社會責任（CSR）執行成效納入子公司績效考核，擴大投融資及商品審查流程納入ESG因子範圍，及辦理氣候相關財務揭露（TCFD）第3方驗證等項目。

同時，林秀燕指出，兆豐金、第一金、合庫金及彰銀入選道瓊永續指數（DJSI）成分股，上述4家公司及台企銀行並入選S＆P Global永續年鑑成員。

林秀燕進一步表示，截至今年5月底，公股金融事業（含其子公司）投資綠電與再生能源產業3896.31億元、年增逾5成，其中綠色債券676.85億元。

林秀燕指出，截至今年5月底，9家公股銀行綠電與再生能源產業授信餘額達1.86兆元、年增逾12%，包含離岸風電475.19億元，太陽光電492.65億元。

另據統計，截至今年5月底，除屬貿易專業銀行的輸出入銀行之外，8家公股銀發行永續發展債券合計390億元、年增約10%，包含綠色債券110億元、社會責任債券40億元、可持續發展債券240億元。

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林秀燕表示，公股金融事業為展現對淨零碳排、永續金融等議題的明確承諾與具體行動，並落實將ESG及永續發展觀念擴及供應商及授信客戶，今年將由彰化銀行主辦，規劃於9月3日舉行第5屆公股金融事業聯合供應商大會。

她指出，會議主題以「轉型金融、淨零永續」為主軸，呼應「國家希望工程」的綠色成長與2050淨零轉型目標，及金管會綠色及轉型金融行動方案，希望透過永續金融業務協助產業低碳轉型，與供應商、企業授信戶邁向淨零未來，打造共榮永續生態圈。（編輯：林興盟）1140703