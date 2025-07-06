馬斯克宣布成立「美國黨」 矢言把自由還給民眾
2025/7/6 05:38
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）曾為美國總統川普盟友的科技億萬富豪馬斯克今天宣布，他已在美國成立新政黨，以挑戰他所謂的美國「一黨專政」體系。
法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發文表示：「說到浪費與貪污導致我們的國家破產，我們生活在一黨專政而非民主體系裡。今天『美國黨』（America Party）成立，將把你們的自由還給你們。」
路透社報導，川普（Donald Trump）昨天才將馬斯克強烈反對的大規模減稅及支出法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）簽署成法。
馬斯克曾為川普競選重返白宮投入近3億美元，並為川普政府領導備受爭議的「政府效率部」（DOGE），這個部門負責削減聯邦政府開支。然而兩人為川普的支出法案公開爆發爭執，關係急遽惡化。
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川普本週稍早揚言切斷聯邦政府給馬斯克旗下企業的鉅額補貼。
馬斯克先前指出，他會成立新政黨，並投入資金讓支持前述法案的共和黨議員在明年期中選舉落馬。（譯者：洪培英/核稿：李佩珊）1140706
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