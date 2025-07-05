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大而美法案通過成定局 馬斯克仍表態反對

2025/7/5 11:30
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（中央社紐約4日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）數週來批評美國總統川普力推的大型開支法案，國會通過法案後，馬斯克再次表態反對。川普今天已將法案簽署成法。

美國財經媒體CNBC報導，馬斯克支持共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）在社群媒體平台X發布的貼文；保羅寫道，這項法案的預算將使「赤字暴增」，並延續「短期政治鬥爭凌駕於長期永續性」的模式。

聯邦眾議院昨天通過「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），川普今天簽署成法。

保羅和馬斯克一直反對這項減稅及開支法案，並一再警告這項法案可能促使國債增加，馬斯克6月30日還將它形容為「債務奴役法案」。

獨立的美國國會預算處（Congressional Budget Office）曾指出，這項法案可能在未來10年導致美國現有36.2兆美元債務再增加3.4兆美元。白宮則指稱國會預算處帶有「黨派色彩」，並駁斥其估算。

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新法內容涵蓋數以兆計美元的稅務減免、增加用於移民執法的支出，以及大刪醫療補助（Medicaid）等計畫的資金。

新法也刪減對太陽能、風能、電動車的稅務抵免和支持，這令馬斯克特別不滿，他旗下有數家公司得益於這些計畫。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140705

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