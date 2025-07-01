川普建議政府效率部查馬斯克公司補貼 為美國省錢

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天建議，政府效率部（DOGE）應該審查電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克旗下數間公司所收到的政府補貼，好為聯邦政府省下「大筆」金錢。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「伊隆（馬斯克）迄今可能是史上拿到最多補貼的人，沒有補貼，伊隆可能得關門大吉，返回南非老家。如果不用發射更多火箭、衛星或生產電動車，我們的國家將省下大筆財富。或許我們應該讓政府效率部好好審查這件事？這能省下一大筆錢！」

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則在自家社群平台X回應川普的貼文，他表示：「我說真的，把補貼全砍掉，現在就砍。」

馬斯克曾為川普競選重返白宮投入近3億美元，並為川普政府領導備受爭議的政府效率部，這個部門負責削減聯邦政府開支。馬斯克已於今年5月底離開該部門。

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馬斯克先前與川普為減稅與支出法案發生爭執後，相對沉默了數週。聯邦參議院6月28日審議法案時，馬斯克在X重新加入辯論，稱這項法案「十足瘋狂且具破壞性」。

馬斯克昨天再度批評川普的大規模減稅及支出法案，矢言讓那些曾以限制政府支出為競選主軸卻支持這項法案的國會議員下台，並再次倡議成立新政黨。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140701