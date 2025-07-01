馬斯克再批川普減稅與支出法案 倡組新政黨

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克今天再次批評美國總統川普的大規模減稅與支出法案，矢言讓那些曾以限制政府支出為競選主軸卻支持這項法案的國會議員下台，並再次倡議成立新政黨。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）先前與川普為此發生爭執後，相對沉默了數週。聯邦參議院6月28日審議法案時，馬斯克在社群平台X重新加入辯論，稱這項法案「十足瘋狂且具破壞性」。

他今天加強批評力道，稱那些一邊宣稱要削減支出、一邊卻又支持這項法案的國會議員「應該要羞愧得抬不起頭！」

馬斯克說：「就算是我這輩子要做的最後一件事，我也要讓他們在明年的黨內初選落馬。」

這位電動車大廠特斯拉（Tesla）兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長再次倡議成立新政黨，並指出上述法案中的巨額支出顯示「我們實際上生活在一個一黨專政的國家——豬頭黨！」

他寫道：「是時候成立一個真正關心人民的新政黨了。」

馬斯克因批評這項法案而與川普關係破裂。馬斯克曾為川普競選重返白宮投入近3億美元，並為川普政府領導備受爭議的「政府效率部」（DOGE）；這個部門負責削減聯邦政府開支。

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身為全球首富的馬斯克主張，這項法案將大幅推高國債，並抹去他透過DOGE省下的支出。

目前尚不清楚馬斯克對國會有多大影響力，或他的意見是否會影響法案通過。不過，部分共和黨人表示擔心他與川普之間時好時壞的鬥爭，可能有損他們在2026年期中選舉保住國會多數席次的機會。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140701