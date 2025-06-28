攸關川普政績與MAGA理念落實 大而美法案一次看懂

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普希望參議院能趕在7月4日前通過「大而美法案」供他簽署，讓一些指標性政見得以落實，然而法案目前在參議院面臨的難關不小。

共和黨微幅多數的聯邦眾議院5月22日表決通過川普所謂「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）送交參議院。一旦參院也通過，將使川普推動美國「黃金年代」的願景成為法律。川普27日在社媒貼文要求參院盡速通過，「務必在7月4日（美國國慶）前送到我辦公桌上」。

小民加薪？赤字錢坑？

白宮在說明文件表示，大而美法案若通過，「辛勤工作的美國民眾與家庭每年可多拿逾1萬美元實得薪資（take-home pay）」。

華爾街日報指出，「大而美法案」實際上是一項大型稅務與支出法案，核心內容是延長川普2017年的減稅政策，兌現他去年競選承諾讓小費、加班費免稅的政見，並為邊境安全和國防提供資金。新增成本部分由削減支出籌措，特別是削減醫療補助（Medicaid）開支。

然而眾議院通過的法案版本預計10年內會讓聯邦赤字增加2.4兆美元，參議院調整後的版本估算赤字恐更高。法案招致民主黨反對，認為這本質上是讓富人減稅、卻對窮人削減支出。參院共和黨人則在醫療補助計畫削減和州地方稅扣除額（SALT deduction）問題上仍有歧見，若表決時跑票超過3票，法案就無法通過。

法案重點之一：減稅及砍醫療補助

美聯社指出，共和黨希望讓川普第一任2017年通過的個人所得稅與遺產稅減稅永久化，同時兌現他2024年競選承諾，包括小費、加班費及某些車貸利息免稅。為抵銷減稅帶來的稅收損失，共和黨提議廢除或加速取消拜登政府時期的清潔能源稅減免，讓整體減稅計畫的成本壓低至約3.8兆美元。

目前參院卡關難題之一是應否提高州與地方稅（SALT）的扣抵上限，目前上限為1萬美元。

據國會預算處（CBO）預估，法案預計削減近7000億美元的醫療補助（Medicaid）支出。此外，共和黨人還要削減名為營養補充援助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program）的食物援助開支，10年內擬減少約2670億美元。

改革學貸也是法案其中一大要項，預計帶來3300億美元的預算削減與財政撙節。法案擬把現行美國的所有學貸還款方案簡化為兩種：一種是標準方案，按月分期付款，期限10至25年；另一種是「還款協助方案」，整體上比現行多數較寬鬆的方案更嚴，優惠也相對較少。

法案重點之二：為邊境安全和國防添經費

法案將編列465億美元，用於恢復川普時期的美墨邊牆建設，其中40億美元用以增聘3000名邊境巡邏隊員與5000名海關人員，並加碼撥款推動驅逐非法移民。

法案還為國家安全與五角大廈新提供近1500億美元經費，包括250億美元用於川普長期所盼的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統、210億美元補充美國的彈藥庫、340億美元造艦擴大海軍艦隊規模，以及50億美元供強化邊境安全。

轟炸伊核後力推大而美法案 川普拚政績

美國有線電視新聞網（CNN）指出，「讓美國再次偉大」（MAGA）議程已成為川普聲望的關鍵象徵，大而美法案則是將MAGA理念落實到美國人生活的關鍵，鞏固他改革美國的理念。

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在政治上，白宮盼眼下為川普迎來一段可能的「黃金期」：包括聲稱摧毀伊朗核子計畫、做到讓北約成員國承諾將國防支出提高至GDP的5%，若連同大而美法案上路，就可為川普第二任先締造一份豐碩成績單。

但就像多數大型預算法案一樣，大而美法案也建立在對經濟成長與低通膨過於樂觀的假設上，且可能加重赤字與社會不公，也讓「大而美法案」不受歡迎；據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）6月稍早發布的一份民調顯示，53%的受訪選民反對，支持者僅27%。（譯者：陳亦偉）1140628