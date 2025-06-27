114年秋冬不再全民公費打COVID疫苗 QA一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北27日電）全民公費打COVID-19疫苗的時代將落幕，疾管署今天宣布，今年秋冬僅供10類高風險對象，10月1日起分2階段開打。為什麼這樣訂、其他民眾怎麼打疫苗，中央社記者整理一次看。

衛生福利部疾病管制署今天表示，自今年10月1日起，6歲至49歲無高風險民眾不再列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗公費接種對象，結束2022年7月21日起年滿6個月以上民眾都可接種的時代。

疾管署表示，10月1日起首波開打對象包含，65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、6個月內嬰兒之父母、滿6個月以上至未滿6歲幼兒等9大類。11月1日起則將針對50至64歲無高風險成人開打第2波。將以LP.8.1疫苗為優先選擇，並儲備不同製程的JN.1疫苗以供不適合接種mRNA疫苗者接種。

Q. 為什麼要改接種規定？

疾管署發言人羅一鈞在記者會上說明，COVID-19造成的重症、死亡連年下降，去年也已經退出國人10大死因；過去幾年，世界衛生組織（WHO）、歐洲、英國、日本、韓國等國家，陸續調整普遍接種策略為以風險族群為主。因此經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議做出決議。

羅一鈞指出，英國等許多國家，已將COVID-19疫苗公費接種對象限縮到65歲以上，其他年齡僅提供有慢性病或高風險因子者；不過不少專家擔憂，國內嬰幼兒族群仍是重症高風險群，因此仍提供年齡較小族群公費疫苗。

根據疾管署統計，今年至6月24日，國內各族群COVID-19重症發生率中，以65歲以上每10萬人口17.07人最高，其次為未滿1歲的7.61，再來是50到64歲的2.48，與1到5歲的2.17；其餘6至49歲族群則都低於0.6。

Q. 接種對象與流感疫苗有什麼差異？

羅一鈞指出，主要差異在於6歲以上各級學校學生，及禽畜工作者。

羅一鈞說明，公費流感疫苗會接種各層級學生，也會安排入校接種；但評估此年齡層與禽畜工作者，COVID-19重症傳播風險沒有特別增加，因此10月起，6歲以上兒童及青少年，除非有肥胖、重大傷病等情況，否則不符合COVID-19疫苗公費接種對象。

Q. 若新疫苗還有剩餘，是否可能再開放全民接種？

羅一鈞表示，在優先對象接種一段時間後，會評估庫存、效期及疫情變化，不排除比照今年初流感疫苗狀況，開放全民接種，但「應該不會太早發生」。他也強調，夏季仍有可能發生COVID-19疫情，因此屆時應也會保留部分庫存以備不時之需。

Q. 非公費接種對象的族群，未來要怎麼辦？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅一鈞指出，目前國內尚有288萬劑莫德納JN.1疫苗，將持續提供年滿6個月以上民眾接種至9月30日。不過因9月30日也為疫苗屆效日期，剩餘疫苗將全數統一回收銷毀，不會在10月1日後繼續提供施打。

羅一鈞表示，已請莫德納公司評估進口COVID-19疫苗，提供民眾自費接種；Novavax疫苗則因尚未取得JN.1疫苗藥品許可證，僅能由疾管署專案進口，依規定無法轉為自費市場使用。（編輯：管中維）1140627