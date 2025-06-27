COVID疫苗3年來首改接種對象 10月起僅供10類人

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（中央社記者曾以寧台北27日電）COVID-19疫苗3年來首度修正接種對象。疾管署今天表示，今年秋冬公費COVID-19疫苗，將採購277萬劑莫德納LP.8.1疫苗及30萬劑Novavax JN.1疫苗；10月起僅供10類高風險對象。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞在臨時記者會說明，國內自2022年7月21日起，正式開始針對年滿6個月以上所有民眾提供公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射。這是時隔3年後首次做出修正，自今年10月1日起，6歲至49歲無高風險民眾不再列為公費接種對象。

他說明，因疫情後每年COVID-19造成的重症、死亡持續下降，去年也已經退出國人10大死因，而且過去幾年，世界衛生組織（WHO）、歐洲、英國、日本、韓國等國家，陸續把普遍接種策略，調整為以風險族群為接種對象，美國也已預告將做出相同調整。因此經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議做出決議。

選株部分，羅一鈞說明，近期監測資料顯示，全球多數國家主要流行LP.8.1變異株，國內目前雖以NB.1.8.1為主，但LP.8.1已有增加趨勢，因此跟進國際趨勢，將向莫德納採購LP.8.1疫苗約277萬劑。

羅一鈞指出，非mRNA疫苗部分，經詢問Novavax，若要10月供貨，須維持供應現有的JN.1疫苗，因此將購買30萬劑Novavax JN.1疫苗；2廠共購買307萬劑，並與公費流感疫苗同自10月1日起分階段開打。

羅一鈞提醒，到今年9月30日為止，將持續供應年滿6個月以上民眾接種JN.1疫苗。且NB.1.8.1與LP.8.1都仍為JN.1系列變異株，現有疫苗仍有不錯保護效果。

疾管署副署長暨發言人羅一鈞（圖）27日說明114年秋冬COVID-19疫苗公費接種對象調整及接種規畫，並宣布10月1日起將分2階段接種。中央社記者王飛華攝 114年6月27日

疾管署說明今年秋冬COVID-19公費疫苗接種對象與時程。

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第1階段（10月1日起）1、65歲以上長者。2、55至64歲原住民。3、安養、長期照顧 （服務）等機構受照顧者及其所屬工作人員。4、孕婦。5、6個月以上高風險對象，包含符合流感疫苗高風險對象條件（高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者），以及結核病、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）、失智症患者。6、醫事及衛生防疫相關人員。7、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。8、6個月內嬰兒的父母。9、滿6個月以上至未滿6歲幼兒。

第2階段（11月1日起）10、50至64歲無高風險成人。（編輯：管中維）1140627