COVID處高原期39死單週新高 重症女童哮吼併發肺炎

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛福部疾管署今天表示，COVID-19疫情仍在高原期，上週門急診就診6萬4176人次，新增39例死亡創今年單週新高。重症個案中有1歲北部女童，併發肺炎、就醫已有哮吼狀況。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，6月15日至21日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計6萬4176人次，較前一週下降5.5%；6月17日至23日新增117例COVID-19併發重症本土病例，及39例本土死亡病例，死亡數再創今年單週新高。

新增重症個案中較年輕者，防疫醫師林詠青說明，為北部1歲女童，沒有先天病史，也沒有接種過任何COVID-19疫苗。6月下旬開始咳嗽，隔天發燒、呼吸急促，至急診就醫時，醫師檢查發現有哮吼情況，COVID-19檢驗陽性，評估為COVID-19感染併發肺炎，收治加護病房；治療後症狀緩解，已經轉一般病房。

疾管署發言人羅一鈞說明，評估目前國內COVID-19疫情仍在高原期，且預估要到7月初開始有較明顯的下降，仍如先前所預期，到7月底8月初才會脫離流行。

疾管署統計，國內JN.1疫苗已累計接種239.7萬人次，目前全國JN.1疫苗接種率9.59%，65歲以上接種率分別為第1劑19.79%、第2劑2.31%，呼籲65歲以上長者等3類高風險對象不可輕忽疫情威脅，盡快接種疫苗。

另外，近期有醫師表示觀察到嬰幼兒流感、COVID-19病例增加。對此羅一鈞表示，流感整體就診人次，在今年3月底脫離流行後就持續下降，現在處於今年相對低點；從各年齡層看，嬰幼兒0到4歲也是相對低點，跟前幾週相較也是持平。

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羅一鈞指出，目前每週門急診就診還是有10萬人次，其中難免有重症，但已較流行期少很多；提醒民眾若擔心染疫，需戴口罩、勤洗手，有症狀就盡快就醫。

至於夏季會不會再有一波流感流行，羅一鈞說，國內若有夏季流感，通常在6月就會看到上升趨勢，進入暑假後則因學校停課，群聚導致社區傳播的風險較低，因此目前觀察，今年暑假流感風險不高，至於9月開學後，則要持續觀察流行趨勢與病毒株變化。（編輯：李亨山）1140624