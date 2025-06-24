腸病毒新增1重症 4歲童染伊科11型急性肢體無力

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛福部疾管署今天表示，新增1例腸病毒重症，中部4歲女童染伊科病毒11型後，發生背痛、無法蹲下等狀況，為國內7年來首見伊科病毒11型併發急性無力肢體麻痺重症個案。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報說明，此個案為中部4歲女童，沒有先天性疾病，5月下旬開始咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發燒，到過診所、醫院門診就醫，開立症狀治療藥物返家，6月上旬約發病2週後，又開始出現走路緩慢、雙腳疼痛。

林詠青指出，個案經門診就醫，下肢疼痛改善，3天後又陸續出現背痛、無法蹲下等狀況，就醫後收治住院，檢驗發現手腳神經傳導有異常的情況，磁振造影疑似有脊髓炎，轉入加護病房治療，醫師研判有「急性無力肢體麻痺」，通報腸病毒重症，後續檢出伊科病毒11型，幸經治療後改善，預計今天可出院。

疾管署發言人羅一鈞指出，台灣腸病毒過去也會造成急性無力肢體麻痺，但多是腸病毒D68型造成，此次個案為國內第5例伊科病毒11型造成的急性無力肢體麻痺，國內除2018年伊科病毒11型流行時曾有1例外，2003年也曾有3例伊科病毒11型併急性下肢無力。

羅一鈞提醒，急性無力肢體麻痺併發症，在2個月到10歲都有可能發生，1到4歲尤其需要防範；症狀包含下肢疼痛、背痛，或走路變慢、無法蹲下等，經過送醫、治療很少會出現死亡，但還是有留下後遺症的可能性，因此提醒家長防範。

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今年腸病毒流行趨勢，羅一鈞分析，預估學校放假，但小朋友若有參與課後、課外活動，暑假期間腸病毒疫情預估還會持續攀升。不過目前腸病毒有「北升南降」趨勢，推測因南部天氣較早轉熱，北部近期才明顯升溫，因此北北基宜桃竹苗等7縣市要注意疫情上升趨勢，中部、南部、東部疫情則持平或略升。

疫情中心副主任李佳琳說明，6月15日至6月21日門急診就診計6772人次，較前一週上升10.7%，但仍未及流行閾值。近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以伊科病毒11型為多且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症病例，新生兒重症發生風險上升。今年已累計8例腸病毒感染併發重症確定病例（含5死亡），為6年同期最高。（編輯：李亨山）1140624