新生兒腸病毒今年已4死 疾管署籲染病媽媽停餵母乳

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（中央社記者曾以寧台北20日電）今年國內新生兒腸病毒已4死，疾管署呼籲，孕產婦及新生兒儘量避免與他人接觸及落實防護，且因染病媽媽的母奶被證實可能含腸病毒，改為建議如有腸病毒感染之虞應停餵母乳。

國內新生兒腸病毒疫情嚴峻，衛生福利部疾病管制署預估今年到7月底均為流行期間。因應近期腸病毒疫情，疾管署於6月18日及19日召開「重症病例討論會」和「專家會議」，討論此次新生兒腸病毒疫情的醫療處置和防治策略建議。

疾管署今天透過新聞稿表示，本週尚無新增腸病毒重症個案，今年新生兒腸病毒重症個案統計共5例、含4死，均感染伊科病毒11型；所有年齡層的腸病毒重症個案統計共7例、含5死，7例當中6例感染伊科病毒11型、1例感染克沙奇病毒B5型。

針對國內繼2018年以來再次出現新生兒伊科病毒11型疫情，疾管署說明，經病毒基因序列分析比對，今年國內流行的伊科病毒11型基因序列與2018年國內流行株已有明顯差異，但與2022到2023年歐洲、2024年日本流行株的基因序列相近，顯示國內疫情是由歐洲、日本等國際疫情擴散而來。

疾管署指出，此流行株具突變和基因重組導致毒力增加，在歐洲、日本均有造成新生兒腸病毒疫情導致重症、死亡，尤需提醒民眾和醫療端注意防治。同時呼籲流行期間孕產婦和新生兒儘可能減少外界接觸、降低遭傳染機會，並注意自身和家人症狀，如有症狀儘速就醫，以利醫師早期警覺診治介入。

針對母親感染腸病毒時的母乳哺餵，疾管署說明，6月19日經專家會議廣泛討論後認為，除母子間的親密接觸可能傳染腸病毒，更證實母奶可能含有腸病毒；建議嬰兒未滿3個月時，母親若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉等疑似症狀，有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，但可協助母親維持泌乳，待康復後可恢復母乳哺育。

疾管署表示，也將據此修訂新生兒腸病毒臨床處置建議由「建議不要親餵，可將母乳裝在奶瓶，並於集乳時注意手部衛生，再請健康的家人協助餵奶」，更新為「建議嬰兒未滿3個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，直至疾病康復為止」。

重症病例討論會結論則建議，產房落實詢問產婦接觸史，加強注意病嬰家庭成員或照護者有無相關症狀；如新生兒無法排除為腸病毒感染，建議發病1到3天內儘早給予免疫球蛋白，勿等到重症；加強監測新生兒發病早期症狀及肝指數，凝血功能等，並將電解質失衡和腎上腺出血納入臨床處置建議。

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疾管署並提醒新生兒腸病毒流行期間防疫措施，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客；儘量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀應自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳等症狀，應儘速送醫。

如本身是或家中有快到預產期的孕婦，疾管署建議，若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師；若家人有症狀應自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦；避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士；勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。（編輯：張雅淨）1140620

（疾管署提供）

（疾管署提供）