COVID重症死亡仍在升 疫情進入高原期估流行至8月初

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（中央社記者曾以寧台北13日電）疾管署今天表示，這波COVID-19疫情已進高原期，但重症、死亡仍在上升，估計流行至8月初。有專家建議高風險族群用藥條件下修，疾管署指出，評估防治策略仍應著重在打疫苗。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）繼連續9週上升後，疫情已於上週達高峰，本週前4天門急診就診人次較上週同期略減7%到8%，預估本週起疫情進入高原期，將逐漸下降，但預估仍會持續流行至8月初，且重症、死亡仍處上升階段，民眾不可輕忽。

目前COVID-19疫苗打氣持續，羅一鈞說明，6月9日至12日接種人數約3.8萬，仍為今年各週同期第3高，其中自6月11日起調整第2劑接種間隔後，至6月12日共兩天第2劑已接種6541人，疾管署將持續每週配送疫苗以應民眾接種需求。

對於有媒體報導，專家指出「因50至64歲COVID-19重症病例數仍高，高風險族群用藥條件建議下修至50歲」，羅一鈞表示，統計今年元旦至6月9日，50至64歲COVID-19併發重症病例共105例，其中近9成（87%）具慢性病史，原本就屬於公費抗病毒藥物的適用對象，國內抗病毒藥物的涵蓋對象範圍足夠。

羅一鈞說明，近年來國際研究也顯示，疫苗比口服抗病毒藥物更能預防COVID-19住院和重症，但目前國內50至64歲的JN.1疫苗接種率僅8.9%；評估50至64歲者的COVID-19防治策略應著重在疫苗接種，而非擴大抗病毒藥物對象至此年齡層無慢性病等高風險因子的健康成人，並呼籲50至64歲未接種者，儘速接種。

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疾管署提醒，國內COVID-19（2019冠病毒疾病）疫情仍在流行期，且重症和死亡病例數增加，50歲以上COVID-19住院人次也仍呈上升趨勢，提醒民眾不可掉以輕心，接種最新JN.1疫苗仍為預防最有效方法。

疾管署呼籲，65歲以上長者等3類高風險對象接種第1劑間隔已達2個月者，儘速接種第2劑；如未接種者也請儘速接種，降低重症及死亡發生風險。（編輯：管中維）1140613