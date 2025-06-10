COVID疫情預估就診數大幅下修75% 羅一鈞：因民眾積極戴口罩

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（中央社記者曾以寧台北10日電）疾管署發言人羅一鈞今天表示，因民眾積極戴口罩防疫，端午連假後未見COVID-19就診潮，此波疫情最新預估「跌破專家眼鏡」總就診估約42萬人次，較原預估的171萬大幅下修。

此波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在4月底進入流行，衛生福利部疾病管制署在端午節前預估，疫情將於6月底、7月初達高峰，高峰單週就診人次上看20萬，5月25日至8月2日總就診人次上看171萬，且端午節後是否出現就診潮，為此波疫情高低關鍵。

不過疾管署最新統計，6月1日至7日門急診就診共計7萬182人次，較前一週上升9.3%，增幅較先前一週大幅減緩，且急診就診人次已下降，評估疫情已提早達高峰。

羅一鈞傍晚再對媒體說明，今天下午利用健保署最新就診資料，對COVID-19疫情做出最新預估，流行期預估持續到7月27日至8月2日當週，之後脫離流行期；5月25日至8月2日間總就診人次，估計約42萬人次。

對於疫情大幅下修75%，羅一鈞說明，因端午連假後未見COVID-19就診潮，評估疫情已提早於上週抵達高峰，單週就診人次僅約7萬多，整體疫情曲線被壓平、高峰提早抵達，因此總就診人次下修。

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除疾管署預測失準，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙原也預估，此波NB.1.8.1變異株疫情，門急診就診將於6月底達到單週逾21萬人次高峰。

羅一鈞指出，雙方預測模型與預測結果其實相當一致，不過在防疫中最大「變數」，就是民眾行為的改變；因為這波疫情下民眾自主戴口罩，防疫措施做很好，所以才會「跌破專家眼鏡」。（編輯：李亨山）1140610