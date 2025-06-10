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COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束
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COVID就診人次增幅趨緩 疾管署估流行期將提前結束

2025/6/10 15:21（6/10 15:44 更新）
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衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳（圖）10日表示，COVID-19疫情上升，6月1日至7日門急診就診共計7萬182人次，較前一週上升9.3%，增幅較先前一週大幅減緩，且急診就診人次已下降。中央社記者曾以寧攝 114年6月10日
衛福部疾管署疫情中心副主任李佳琳（圖）10日表示，COVID-19疫情上升，6月1日至7日門急診就診共計7萬182人次，較前一週上升9.3%，增幅較先前一週大幅減緩，且急診就診人次已下降。中央社記者曾以寧攝 114年6月10日
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（中央社記者曾以寧台北10日電）衛福部疾管署今天表示，端午節後COVID-19仍持續上升，但未見大量就診潮，上週門急診就診共7萬182人次，增幅已明顯趨緩，研判疫情已提早到達高峰、預估流行期將提早結束。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，6月1日至7日門急診就診共計7萬182人次，較前一週上升9.3%，增幅較先前一週大幅減緩，且急診就診人次已下降。

疾管署發言人羅一鈞指出，民眾在端午節前後明顯增加戴口罩，捷運上半數民眾都有配戴口罩，「見罩率」明顯提升，是讓疫情趨緩的最重要原因。加上端午後遇到學校期末考與畢業週，推測因畢業、溫書假等使校園、社團活動減少，因此10至19歲族群就診也開始下降。

疫情也可能提早脫離流行，羅一鈞表示，因疫情高峰較6月底、7月初的提早到達，脫離流行的時間，預估可能從8月9日提早1至2週。

疾管署發言人羅一鈞（左）10日表示，上週COVID-19門急診就診共7萬182人次，但增幅已明顯趨緩，研判疫情已提早到達高峰，預估流行期將提早結束，而「見罩率」明顯提升是讓疫情趨緩的最重要原因。中央社記者曾以寧攝 114年6月10日
疾管署發言人羅一鈞（左）10日表示，上週COVID-19門急診就診共7萬182人次，但增幅已明顯趨緩，研判疫情已提早到達高峰，預估流行期將提早結束，而「見罩率」明顯提升是讓疫情趨緩的最重要原因。中央社記者曾以寧攝 114年6月10日

羅一鈞說明，此波高峰7萬人次僅為去年夏季COVID-19疫情高峰13.2萬次的一半左右，對急診等醫療量能的影響明顯減輕。不過以過去經驗顯示，若夏季疫情較低，秋冬就可能疫情再起。

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疫苗部分，疾管署說明，國內JN.1疫苗已累計接種230萬人次，6月2日至8日接種約7.2萬人，再創今年新高，疫苗打氣仍持續，疾管署將持續每週配送疫苗因應民眾接種需求。目前全國JN.1疫苗接種率9.3%，65歲以上接種率分別為第一劑19.3%、第二劑1.6%，提醒年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種。

快篩部分，羅一鈞表示，因應此波疫情規模可能下修，已經與業者開會討論調節生產量能；不過目前市面上應該供應很充足、且有效期限約有2年，民眾如果有需要，可以自行購買。（編輯：李亨山）1140610

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