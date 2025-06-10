COVID重症死亡創單週新高 30多歲男併發腦炎亡

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（中央社記者曾以寧台北10日電）疾管署今天表示，研判COVID-19疫情已提早到達高峰，但上週新增25例死亡、166例重症，均為今年單週新高，且有30多歲男併發腦膜腦炎2度進加護，為今年最年輕死亡個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）6月1日至7日門急診就診共7萬182人次，增幅較先前1週大幅減緩，且急診就診人次已下降，評估疫情已達高峰；不過6月3日至9日，新增166例併發重症本土病例及25例本土病例死亡，均為今年單週新高。

死亡個案中，包含今年最年輕死亡個案。防疫醫師林詠青說明，個案為北部30多歲男性，沒有潛在疾病，從沒接種任何COVID-19疫苗。5月下旬出現喉嚨痛、全身痠痛等症狀，在家使用快篩檢驗發現COVID-19陽性，就醫後醫師懷疑其有心肌炎狀況，收治加護病房，但個案因個人因素選擇出院返家休養。

林詠青表示，個案因症狀未改善，3天後再次急診，且已出現精神狀況有改變，診斷為COVID-19感染併發腦炎，使用呼吸器並收治加護病房治療，後來又併發敗血性休克、多重器官衰竭，給予抗病毒藥物和單株抗體治療後，病況持續惡化；住院約10天後，於6月上旬死亡，死因為COVID-19併發腦膜腦炎重症。

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疾管署發言人羅一鈞指出，COVID-19雖較預估提前抵達高峰，研判流行期將提早結束，惟仍須觀察後續疫情變化；且第23週50至64歲及65歲以上住院人次，分別為68及426人次，較前1週上升51.1%及6.2%，近期仍持續上升，顯示50歲以上COVID-19中重症風險持續。

疾管署提醒，國內COVID-19重症和死亡病例數仍增加，50歲以上住院人次亦呈上升趨勢，民眾不可掉以輕心，如出現重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等，務必立刻就醫。（編輯：吳素柔）1140610