經痛伴解尿困難 子宮肌腺症併發腎水腫中醫調理改善

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）子宮肌腺症常造成患者經痛，46歲陳姓女子患有子宮腺肌症，長期經痛又伴隨解尿困難，檢查發現有腎水腫，術後改善又復發，她接受中醫調理後，症狀獲改善。

天寶中醫診所院長林襄穎今天透過文字稿表示，陳女患有子宮肌腺症多年，除有經痛症狀外，還伴隨腰酸背痛，最後還出現頻尿、解尿困難，直到最後完全尿不出來、膀胱脹痛，只好掛急診使用導尿管導尿，她才知事態嚴重。

陳女因子宮肌腺症造成子宮腫大，進而沾粘壓迫輸尿管，尿液無法下達膀胱，反而往上逆流回腎臟，最後腎臟水腫，才會腰酸背痛甚至尿不出來；陳女接受手術後症狀改善，1年後症狀再復發，她深怕又得半夜到急診導尿，於是求助中醫治療。

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林襄穎診察後發現，陳女屬於中醫「氣滯血瘀」體質，採用「行氣化瘀」中藥，包括木香、烏藥、川楝子、香附、川芎、赤芍、牡丹皮等，陳女經痛與腰酸背痛明顯獲改善，小便順暢，超音波顯示她的子宮不再繼續變大，腎臟也無水腫。

林襄穎呼籲，腰酸背痛不見得只是單純月經症候群，尤其是子宮肌腺症，若經痛伴隨腰酸背痛，甚至排尿困難，要儘快檢查治療；急性期可由婦產科處理，慢性期則有中藥治療，可改善經痛與腰酸背痛，更可避免泌尿系統受損。（編輯：陳仁華）1140609