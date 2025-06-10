憂腦中風恐缺醫生看病 神經學等2學會籲速改制度

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）神經內科醫師招募困難前線苦撐，台灣腦中風學會昨晚視訊會議研擬支援方案。腦中風等2大學會今天聯合聲明，憂執業環境不改善，未來恐急性腦中風找不到神經科醫師，籲全面檢討。

嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑一則通訊軟體LINE訊息指「各大醫院神內崩盤」引發爭議，他今天透過醫院表示，主要提醒各醫院注重病患分流，勿排擠真正需求患者，一通來自雲嘉南地區醫師的LINE訊息，引起神經內科招募「缺血」前線苦撐討論。

台灣神經學學會及台灣腦中風學會今天發布聯合聲明指出，嘉義長庚醫院醫師於社群軟體口述，經了解是針對跨院腦中風區域聯防溝通群組使用限制建議，非拒絕收治腦中風病人的要求。目的為減少可能為「非必要」院際轉診，不影響自行就醫、合理轉診或經119送至嘉義長庚急診。

聯合聲明指出，腦中風急性診療日新月異，造福腦中風病人，因腦中風急性處置複雜性提升，大量消耗神經科醫師資源。目前第一線醫護的付出與回報不成比例，呼籲公部門及各醫院保障神經科醫師權益，並全面檢討制度與給付，避免未來腦中風重症醫療的崩壞。

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台灣神經學學會理事長鄭建興今天下午接受媒體訪問表示，事實上，神經科醫師處理的患者不只中風，失智、巴金森等都仰賴神經科醫師，若神經科醫師少了，很多疾病會受影響，尤其對小醫院衝擊更大，小醫院神經科醫師人少，一旦有人離職，其他人工作負擔變大，陷入惡性循環。

鄭建興指出，神經科醫師必須24小時值班，近年緊急照會量大增，尤其是背負緊急醫療責任醫院，高壓工作環境，出現人才招募困難窘況。若執業環境不改善，人力非常吃緊，未來恐發生急性腦中風等疾病找不到神經科醫師，呼籲相關單位正視、協助改善執業環境。（編輯：李淑華）1140610