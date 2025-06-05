COVID疫情升溫 醫學會籲高風險者「要篩不要猜」

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（中央社記者曾以寧台北5日電）國內COVID-19疫情升溫，多個醫學會團體今天共同呼籲，高風險族群若出現疑似症狀，「要篩不要猜」，應立即篩檢並就醫，避免錯失5天黃金治療期。

台灣感染管制學會、台灣感染症醫學會、台灣移植醫學學會、中華民國癌症醫學會、台灣癌症基金會、中華民國老人福利推動聯盟、中華民國乳癌病友協會、癌症希望基金會與台灣病友聯盟共同舉辦記者會，由資深女藝人陳淑芳擔任衛教大使，聯合呼籲高風險族群「要篩不要猜 新冠高危要多篩」。

根據衛生福利部疾病管制署資料，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症風險因子包含，65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、BMI≧30（或12到17歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位）、懷孕（或產後6週內）、影響免疫功能的疾病，及同時具有任一風險因子的吸菸或已戒菸者。

台灣移植醫學學會秘書長李志元說明，免疫力低下患者的身體就像是「一間沒有足夠清潔工的房子」，一旦受到病毒感染，病毒很難被清除乾淨；根據國際期刊研究資料，各式免疫低下患者住院風險可以是一般人的4倍至17倍。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，免疫低下族群常因免疫反應不典型，無發燒，快篩也陰性，但實際已有下呼吸道感染，恐錯過最佳治療期。因此建議這類病患，若有疑似症狀，即使快篩陰性仍建議24至48小時再篩1次，以免延誤出現症狀5天內的黃金治療期。

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台灣感染管制醫學會理事長王復德提醒，若年齡超過50歲或BMI超過27的輕度肥胖者，也屬重症高風險族群，應提高警覺、常洗手戴口罩、避免到人潮擁擠的地方、依循指引建議施打疫苗、出現警示症狀即時就醫，接受適切治療避免疾病惡化，共同強化社會防疫安全網。

對於血液腫瘤患者，中華民國癌症醫學會國際事務委員會主任委員暨台灣癌症基金會執行長張文震指出，確診不僅會打亂原本緊湊的癌症治療時程，更可能因免疫力低下，增加重症風險與治療複雜度。因此，如何在第一時間控制病毒、快速恢復健康，是爭取寶貴治療窗口的關鍵。（編輯：管中維）1140605