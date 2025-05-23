COVID-19疫情升溫重症數明顯增 北市衛生局籲長者接種疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市衛生局今天表示，COVID-19疫情升溫，近期重症病例數隨著明顯增加，且多為65歲以上長者，呼籲長者及免疫功能低下者儘速完成2劑疫苗接種，以降低風險。

台北市衛生局發布新聞稿表示，今年截至5月21日，台北市累計36例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症病例，其中超過9成為65歲以上長者，且多具糖尿病、心血管疾病等慢性病史，死亡病例有6例，都是未接種JN.1疫苗的長者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局指出，北市重症病例光是上週就增加7例，數量隨著疫情升溫明顯增加，帶動JN.1疫苗接種人數提升5成，提醒尚未完成2劑接種的高齡長者及免疫功能低下者，儘速至台北市354家合約醫療院所施打，以降低重症及死亡風險。

至於一般民眾，衛生局表示，出生滿6個月以上者可接種1劑JN.1疫苗，同時建議出入人潮密集、通風不良或醫療機構等高風險場所時配戴口罩，且不應輕忽COVID-19初期症狀，及早快篩、及早就醫治療，維護自身與家人健康。（編輯：戴光育）1140523