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中國COVID-19疫情再現高峰 「刀片嗓」症狀更明顯

2025/5/20 16:03
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（中央社台北20日電）中國COVID-19疫情再現高峰，中國工程院院士鍾南山預測，疫情目前仍處爬坡階段，預計6月底前結束流行；而這次臨床反應顯示，感染後喉嚨劇痛如吞刀片的「刀片嗓」症狀更為明顯。

綜合南方日報、香港01今天報導，對於中國出現新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，鍾南山接受訪問時預測，疫情目前仍處於爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8週時間。

鍾南山並提到，「這一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌」，但對於部分65歲以上且有慢性病的年長者來說仍有一定危險，建議感染後要在48小時內儘快服用特效藥，避免發展成為重症。

本輪疫情的流行毒株為Omicron的XDV變異株。鍾南山說，這一輪疫情與先前相比差別不大，早期症狀表現相似，包括發燒、頭痛、全身疲勞、喉嚨痛，但這次臨床反映「刀片嗓」（形容喉嚨劇痛如吞刀片）的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些。

鍾南山建議，在空氣不太流通的地方要戴好口罩。

鍾南山認為，從病原學角度來說，COVID-19病毒為了生存會減少致病力，但未來能否「流感化」，現在還不能作出判斷，「不過可以肯定的是，新冠病毒不會消失」。

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經濟觀察報等陸媒日前報導，近一個月來，中國部分地方的COVID-19陽性率明顯上升。中國疾控中心8日公布監測資料顯示，監測期內（3月31日至5月4日）急診流感類病例中COVID-19陽性率由7.5%上升至16.2%；住院病例陽性率由3.3%上升至6.3%，已成為急診就診量首位病原體。

中國疾控中心資料還顯示，4月28日至5月4日，15至59歲、60歲以上人群中，急診流感類病例、住院嚴重急性呼吸道感染病例的COVID-19陽性率均排在第一。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140520

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