原民歌手姑慕．巴紹奪金曲獎 許淑華讚揚卓越貢獻

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）仁愛鄉歌手姑慕．巴紹奪下今年金曲獎最佳原住民語歌手獎，南投縣長許淑華今天接見，讚揚為原住民族文化有卓越貢獻，未來縣府辦理活動將邀請演唱，盼美好聲音讓更多鄉親聽見。

來自仁愛鄉波瓦倫部落（廬山）賽德克族創作歌手Kumu Basaw姑慕．巴紹以「Qrasun格拉孫」拿下今年、第36屆金曲獎最佳原住民語歌手獎，許淑華下午在縣府會客室接見，肯定為原住民族語言與文化傳承做出卓越貢獻，並頒發新台幣10萬元獎勵金及榮譽彩帶。

許淑華表示，Kumu Basaw獲獎不僅是個人成就，更是南投原住民族音樂能量展現，縣府將持續推動多元文化與原住民族語言傳承政策，支持青年創作與在地文化，為發掘更多原鄉音樂人才，年底也將辦首屆南投原風歌舞嘉年華及歌唱大賽，打造更多展現原民文化舞台。

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許淑華說，Kumu Basaw從小認真打拚，是勇於追夢女性，從幕後走到台前，有很多不為人知艱辛，正因為克服各種困難，讓大家看到仁愛鄉傑出女歌手用歌聲唱出賽德克文化，縣府過去就曾邀Kumu Basaw演出，未來活動將再邀演唱，盼透過音樂讓各界更重視原民文化。

Kumu Basaw表示，入圍前找很多資源跟贊助，縣府幫忙非常大，感謝縣長許淑華支持音樂產業；在地下玩音樂的南投年輕人很需要平台，未來希望多做一些音樂人才培訓，她也會繼續寫更多有關部落、家鄉的歌，讓這些歌不僅在台灣傳唱，也希望接軌國際。（編輯：謝雅竹）1140704