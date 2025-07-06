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雨不斷秀姑巒溪水暴漲 花蓮崙天大橋便道封閉

2025/7/6 17:33
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）颱風丹娜絲外圍環流影響，花蓮持續降雨，導致秀姑巒溪水暴漲漫過崙天大橋便道，花蓮縣警察局玉里分局今天下午4時許，配合鄉公所等單位在便道兩端實施預警性封閉管制措施。

富里鄉公所表示，因地震損壞的崙天大橋重建中，暫由崙天大橋便道聯絡卓溪鄉與富里鄉往來交通，今天下午封閉，待明天視溪水水位狀況再決定是否解除。

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玉里警分局表示，由於現場水位持續上升，為安全起見，下午竹田派出所、崙天派出所會同竹田村長陳勝駿共同前往便道，拉起封鎖線和警示標語，確保民眾能及時避險，防止人車涉險通行。

玉里警分局提醒民眾，密切注意天氣與交通資訊，切勿強行穿越封閉路段，並配合警方及相關單位疏導作為，共同確保自身與他人安全。（編輯：陳清芳）1140706

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