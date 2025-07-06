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中庭花園坪數廣告不實案 遠雄建設興訟抗罰敗訴

2025/7/6 14:30（7/6 14:58 更新）
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圖為台北高等行政法院。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北6日電）遠雄建設及遠雄房地產公司銷售個案「遠雄文心匯」涉中庭花園坪數廣告不實，不服遭公平會開罰共計新台幣220萬元，提起行政訴訟抗罰。台北高等行政法院日前判決駁回，可上訴。

公平交易委員會民國111年10月底認定，遠雄建設及遠雄房地產銷售台中市南屯區建案「遠雄文心匯」時，提供資料供蘋果日報在民國104年8月22日報導，內容描述建案「1、2期社區中間另保留約600坪中庭花園」。

由於遠雄建設及房地產以提供資料方式，讓蘋果日報報導刊登具商業價值的訊息，屬於公平交易法第21條所稱廣告。

然而，遠雄建設於107年11月轉售第2期基地，接手的建設公司卻在108年11月完成第2期建案核准建造執照變更設計，導致已買房的消費者僅有第1期建案約317坪中庭空間，無法提供如報導宣稱的600坪中庭花園。

公平會認定，中庭花園的坪數差距太大，一般消費者很難接受，先前報導內容已涉廣告不實，違反公平交易法第21條第1項規定，對遠雄建設開罰120萬元、遠雄房地產100萬元。

遠雄建設及遠雄房地產不服遭罰，提起行政訴訟，遠雄建設主張相關報導並非廣告，本件並無可罰的廣告行為，遠雄建設更不是廣告主。

遠雄房地產則說，主要是「代為銷售第一期建案」，經全數售出，且遠雄建設於108年6月26日依約給付最後一期酬金時，雙方委任代銷契約即消滅，本件是因接手建設公司，變更第二期建案的設計，連帶影響第一期建案履行，這都與遠雄房地產無涉，請求撤銷原處分。案件由台北高等行政法院審理。

合議庭認定，相關證據可知，遠雄建設與遠雄房地產在代銷契約所涵蓋銷售標的，包括本件建案第1期與第2期，代銷期間至111年3月27日止，建案第1期與第2期之間確實有後院（中庭）大約面積600餘坪。遠雄建設與遠雄房地產確實是廣告主。

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判決指出，遠雄建設與遠雄房地產辯稱由銷售數據可知，在報導前的銷售已達36.31%，報導並無招徠效果等語，不僅無視63.69%的銷售是在報導之後，更忽略本件報導以圖文並茂與比較對照方式呈現建案，已具有招徠效果，相關辯稱並無可採。

法院日前認定公平會開罰無誤，遠雄建設與遠雄房地產主張無理由，日前判決駁回，可上訴。（編輯：方沛清）1140706

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