颱風丹娜絲逼近 經長視察防災應變叮嚀加強注意安全

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（中央社記者曾智怡台北6日電）颱風丹娜絲逼近，經濟部長郭智輝上午由水利署長林元鵬陪同視察經濟部災害緊急應變小組。郭智輝表示，根據中央氣象署預報，今天起至明天，全台各地可能出現強風豪雨，防災工作不容鬆懈，並叮嚀安全標準需再提高。

水利署透過新聞稿表示，郭智輝聽取各單位簡報後，指示各單位執行中的在建工程，包含綠能發展、中油第三接收站等國家重大建設，務必落實安全防護準備，避免災害損失；另對於交通不便地區或離島地區，請台電公司應預劃進駐搶修人力及機具，以員工安全為前提，力求在最短時間內做好停電搶修工作。

同時，郭智輝要求台水公司對颱風期間原水高濁度問題，規劃水源調度替代方案，維持供水不中斷；因離岸風電首當其衝，能源署應督導離岸風電業者，注意各風場風力機於颱風期間的防災情形。

此外，郭智輝提醒持續監控物資供應情形，確保物資儲備充足，避免影響民眾生活，並注意物價是否波動，若發生哄抬物價情形，需有因應方式。他也在會中責成水利署，注意牡丹等水庫降雨情形，審慎操作。

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郭智輝表示，風雨影響範圍逐漸擴大，相關人員雖已有充足的準備，但仍須嚴陣以待，安全標準也需要再提高；所謂的安全，包括各地設施的安全、居民的安全，特別是救災人員的安全，並確保各項應變資源到位，全力做好防汛，確保水、電、物資正常供應，災後復建速度力求最快最好。

水利署指出，因應高雄為颱風陸上警戒區，且開始強降雨，高屏溪水濁度已漸飆升，鳳山場為協助區域供水調配，以應民眾颱風前後需水，7日電檢作停水作業已公告取消，延後辦理。（編輯：楊蘭軒）1140706