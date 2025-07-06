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波賽樂6局無失分壓制悍將 林承飛張閔勛都開轟

2025/7/6 20:36
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職樂天桃猿隊今天與富邦悍將交手，靠著洋投波賽樂6局無失分好投壓制，林承飛連2戰開轟、張閔勛也開轟，桃猿終場以7比2搶勝。

桃猿隊今天繼續在主場樂天桃園棒球場迎戰悍將隊，兩隊前2局沒有拿下分數，3局下桃猿隊林政華、蔡鎮宇接連安打，靠著犧牲觸擊推進，梁家榮高飛犧牲打先馳得點，林泓育安打添分，張閔勛敲安推進，林承飛3分砲幫助球隊拉開領先差距，為個人本季第3轟。

桃猿隊6局下林子偉率先敲出安打，1人出局後林政華安打送回團隊第6分，7局下張閔勛敲出陽春砲，為個人本季第3轟。

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桃猿隊先發投手波賽樂（Beau Sulser）今天總計用115球投6局，被敲出3支安打，投出6次三振，但也有多達6次四死球保送，無失分、拿下個人本季第2勝，獲選單場MVP。

富邦悍將昨天打線爆發，今天沒能延續手感，前7局打線受制，直到8局上靠著申皓瑋陽春砲追分，1人出局後陳真、孔念恩接連安打，高捷高飛犧牲打再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。（編輯：李淑華）1140706

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