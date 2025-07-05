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對等關稅大限將至 牽動台股走勢

2025/7/5 11:01
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（中央社記者何秀玲台北5日電）美國總統川普4日在白宮簽署「大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）」，延續他第一任期減稅政策；加上美越達成貿易協議，越銷美商品徵20%關稅，投顧指出，顯示不確定因素漸明朗，有助支撐台股資金動能，但仍需關注9日對等關稅大限，預料將牽動台股走勢。

永豐投顧指出，台股自6月中以來漲勢不斷，技術指標維持高檔，但是7月中以後美股將進入財報季，大額資金保持觀望，量能始終沒能加溫，然而靜極思動，股市波動率將在財報與法說會打開新局。

4日因正值美國獨立紀念日，美股3日提前收盤，4日休市；因川普的高稅率對等關稅暫緩期將要屆滿，川普表示準備開始寄信通知貿易夥伴國各別的確定稅率，亞洲股市4日收盤大多應聲下跌。

台股4日表現，下跌165.47點，收在22547.5點，成交金額新台幣3218.82億元，週線下挫32.58點。外資買超5.55億元，加碼兆豐金8.1萬張居冠，其餘買超個股也多數為金融股；賣超元大台灣50超過3.8萬張居首。

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台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，4日台股下跌逾百點，是呈現「停看聽」態勢。主要因市場靜待美國總統川普針對對等關稅的最終決策，無論是稅率或具體內容，都可能牽動台股後續走勢，使觀望氣氛濃厚。

他表示，台股先前已歷經一波上漲，現階段市場進入對等關稅協商結果公布前的空窗期，資金轉為保守操作，低檔承接後也有部分資金先行獲利了結。若川普於本週假期期間提前公布結果，預料台股將反映消息面變化。（編輯：翟思嘉）1140705

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