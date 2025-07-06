藍成立勞工客家後援會反罷免 朱立倫：民主保衛戰

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）大罷免進入第3階段，國民黨今天在新北市舉辦勞工、客家團體後援會聯合成立大會，黨主席朱立倫說，26日的罷免投票非常關鍵，這不只是一場罷免戰，而是民主保衛戰，大家一定要站出來，投下不同意罷免票，才能守住台灣的民主。

大罷免進入第3階段，中選會公告共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。為反制大罷免，國民黨持續舉辦多場反罷免活動，匯集支持力道，今天上午在新北市舉辦勞工、客家團體後援會聯合成立大會，為面臨罷免的6位新北市國民黨立委造勢。

朱立倫在致詞時表示，台灣民主走過30幾年，政黨輪替多次，國會可以是多數，也可以是少數，從來沒聽過任何一個執政者會想要靠罷免在野黨來取得多數，全世界所有民主國家也找不到任何人要用罷免在野黨取得多數，這就是最嚴重的反民主、破壞民主、摧毀民主。

朱立倫認為，如果可以這樣做，以後台灣就沒完沒了，選舉都沒有效，第2年就來罷免、改選，憲法規定的選舉任期制以後通通無效，因為都用罷免來解決，台灣民主會大亂。

朱立倫也說，台灣民眾關心的對美關稅、匯率、年輕人就業、高房價、電價等問題，這對賴總統來說都不是關鍵，這才是台灣最大的危機。

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國民黨立委王鴻薇則是邀請台北市長蔣萬安到濱江市場拜票，由於濱江市場所在地屬於蔣萬安過去擔任立委時的選區，蔣萬安到場後受到不少攤商、民眾的歡迎。

王鴻薇在受訪時表示，罷免、反罷免已越來越熱戰，對國民黨來講就是街頭巷戰，一步一腳印爭取支持，千言萬語一句話，就是26日大家一定要出來，投下不同意罷免票。（編輯：林淑媛、林家嫻）1140706