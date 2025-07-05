颱風丹娜絲來襲 金管會促保險業加強保戶服務

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（中央社記者蘇思云台北5日電）交通部中央氣象署已發布颱風丹娜絲陸上颱風警報，金管會今天表示，責成壽險公會與產險公會，轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動了解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠。

金管會發布新聞稿提醒，民眾除了注意自身安全及做好防颱準備外，也應審視投保保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」的「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。

此外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成的損失，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，以獲得完整保障。

金管會表示，民眾如有因颱風致生上開災損情況，可在事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；民眾如對理賠仍有疑義，可多加利用各保險公司與壽險公會、產險公會的免付費服務專線或官網。

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南山人壽、南山產物今天晚間透過新聞稿提醒民眾，盡量避免外出，提高警覺做好防颱準備。南山人壽已啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠，以及住院關懷預付保險金等。

南山人壽指出，即日起3個月內，保戶或業務員可把相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。（編輯：張均懋）1140705