Google AI創作工具登台 一句話生成微距珍奶影片

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影片來源：Google Taiwan

（中央社記者吳家豪台北3日電）用人工智慧（AI）創作影片不稀奇，能生成具有台灣風格的內容才引人注意。Google今天宣布旗下最新AI影片生成模型Veo 3正式登台，開放台灣使用者體驗以文字生成影音的創作工具。

在示範影片中，Google輸入文字指令「微距鏡頭下的珍珠奶茶，珍珠飄浮發光，環繞排列成VEO 3；手指輕觸，漣漪如夢」，Veo 3就能根據指令生成一段8秒鐘的擬真短片。

Gemini應用程式多模態生成產品群經理夏隆（David Sharon）在官方部落格發文表示，幾週前Google在I/O開發者大會上發表Veo 3，之後看到無數Veo 3產出的影片爆紅，展示了AI生成影片的無限可能。

Google今天正式將Veo 3導入所有支援Gemini應用程式的國家和地區，其中也包含台灣，只要訂閱Google AI Pro方案就能使用Veo 3。

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夏隆指出，Google持續採取重要措施，確保提供安全、負責任的影片生成體驗給所有人。這包括大規模的紅隊演練和評估，以及制定並嚴格執行Google禁止不安全內容的政策。

此外，所有透過使用者相片創作的影片，都會顯示可見的浮水印，並嵌入隱形的SynthID數位浮水印，以標示影片為AI生成。（編輯：張良知）1140703