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將夢想化為真實 DeepMind高層談AI助攻台灣

2025/5/23 18:13（5/23 18:31 更新）
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Google DeepMind高層貝里接受中央社訪問指出，團隊現正處在一個能以驚人速度將研究成果化為實際產品的階段，這將助攻台灣開發者為高齡社會與智慧城市提出解方。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月23日
Google DeepMind高層貝里接受中央社訪問指出，團隊現正處在一個能以驚人速度將研究成果化為實際產品的階段，這將助攻台灣開發者為高齡社會與智慧城市提出解方。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年5月23日
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（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）作為Google AI核心，Google DeepMind引領研究並將其模型融入產品。DeepMind高層貝里接受中央社訪問指出，團隊現正處在一個能以驚人速度將研究成果化為實際產品的階段，這將助攻台灣開發者為高齡社會與智慧城市提出解方。

Google I/O年度開發者大會於20日主題演講後，產品接連發布令媒體和開發者眼睛為之一亮，Google將人工智慧（AI）引入搜尋引擎，以及展示智慧眼鏡為2大亮點。

●AI搜尋結合台灣硬體 開發者看好應用前景

參與大會的台灣Google開發者專家廖聖傑受訪分享，自新創公司OpenAI推出ChatGPT以來，外界就在討論AI與搜尋引擎的結合，以及直接在搜尋結果中安置廣告的可能，Google今年將AI整合至搜尋體驗中，並且強調「個人化」，可視為一個大膽的步驟。

台灣科技公司亞太智能機器（APMIC）工程師劉育維認為，今年和往年最大不同之處，在於Google將夢想化為真實產品。Google將搜尋的定義「模糊和擴大」，不再僅侷限在文字的對話視窗，而是擴展到不同的裝置，好比對智慧眼鏡說話，也能成為一種搜尋的模式。

劉育維看好，台灣擅長製造電子產品、消費性電子裝置，這些硬體產品未來若與Google的AI搜尋結合，將能發揮更大的應用，成為一個可以思考發展的方向。

●AI賦能開發者解決台灣挑戰 DeepMind高層解析

針對Google技術對台灣開發者社群和一般大眾的助益，Google DeepMind產品開發主管貝里（Paige Bailey）在 Google I/O大會期間接受中央社專訪。她以個人經驗為例，指出AI實際幫助她日漸年邁的母親應對數位世界，解釋網站上複雜的表格與資訊。

2025年台灣迎來超高齡社會，每5人就有1人是老年人口。許多高齡長輩在面對健康保險表格，甚至醫院網站預約掛號時常遇到困難，逐漸可透過語音問答方式來解決。

Google在今年I/O大會展示搭載Android XR作業系統的智慧眼鏡，戴上智慧眼鏡的2人能以印地語（Hindi） 和波斯語（Farsi）對話，並由智慧眼鏡即時翻譯成英文。

這項展示顯現AI在跨語言溝通上的潛力，也呼應了透過硬體介面，讓資訊獲取和互動變得更加便捷的趨勢，無論是解決長輩的數位落差，或是促進全球的無障礙溝通。

貝里形容這宛如科幻小說「星際大奇航」（The Hitchhiker's Guide to the Galaxy）裡的巴別魚（Babel Fish）。小說中，將巴別魚塞入耳中，便能讓人聽懂任何語言。

除了應對高齡化社會挑戰，貝里也提到Google的AI工具如何促進台灣發展智慧城市。

台北和高雄積極投入智慧城市建設，而智慧城市的實現，高度依賴各種電子設備和系統的運作，這些設備的性能優劣，很大程度上取決於其內部的半導體。

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貝里指出，Google DeepMind將AI應用於物理科學、材料科學和生物科學，AI也能模擬和預測新材料的特性，例如設計出更高效的半導體材料，這對電子產業至關重要。

Google DeepMind是Google AI的核心，貝里也回應了台灣開發者對今年I/O大會的感受。她說，2018年剛加入Google Brain團隊時，感覺AI模型或工具都只是供內部使用，當時並無管道可以讓它們成為實際產品，「現在真的處在一個能以驚人速度將研究成果轉化為實際產品的階段，在Google工作從未有如此令人興奮的時刻。」（編輯：田瑞華）1140523

作為Google AI核心，Google DeepMind引領研究並將其模型融入產品，在今年Google I/O年度開發者大會展示多項成果。（Google提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年5月23日
作為Google AI核心，Google DeepMind引領研究並將其模型融入產品，在今年Google I/O年度開發者大會展示多項成果。（Google提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年5月23日
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