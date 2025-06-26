Google Cloud推開源AI代理 用自然語言寫程式

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（中央社記者吳家豪台北26日電）雲端運算服務Google Cloud宣布推出全新開源人工智慧（AI）代理Gemini CLI，開發者只需使用個人Google帳號登入，即可免費獲得AI程式碼編寫輔助工具Gemini Code Asssit授權，體驗AI模型Gemini 2.5 Pro與100萬詞元（token）的脈絡長度。

用自然語言寫程式是指使用人類日常語言例如中文、英文來描述希望電腦執行的動作，然後由AI將這些語句轉換成實際的程式碼。這種方式的優點是降低了學習程式語言的門檻，讓更多人能以類似講話的方式來進行程式設計。

Google在官方部落格發文說明，Gemini CLI（命令列介面）已推出預覽版本，並提供強大的AI功能，涵蓋程式碼理解、檔案操作、指令執行和動態故障排除。開發者能以自然語言編寫程式碼、排除錯誤並簡化工作流程。

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為了確保開發者在此次預覽版期間幾乎不會遇到用量限制，Google Cloud提供業界最寬裕的使用額度，包含每分鐘60次、每天最多可達1000次的模型執行額度，且完全免費。

如果需要同時執行多個AI代理，或偏好使用特定模型的專業開發者，可以透過整合式開發環境Google AI Studio或AI開發平台Vertex AI的金鑰來按照使用量計費，或是取得Gemini Code Assist標準或企業版本授權。（編輯：林淑媛）1140626