國土署擬修法增人均防空避難面積 設施需設緊急照明及電源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北6日電）內政部國土署近日預告修正草案指出，考量現今戰爭型態空襲多為導彈轟炸，新建學校、工廠的人均防空避難面積擬提高至1平方公尺，且防空避難設備多在地下，草案明定通風設備應採機械通風方式並接緊急電源，以強化社會韌性。

內政部國土管理署近日預告「建築技術規則」建築設計施工編第141條、第142條、第144條修正草案並指出，為因應現今戰爭型態及社會環境等改變，因此修正防空避難設備相關條文，以強化社會韌性。

草案說明，國外提供短期避難（1天以內）的公共疏散設施空間有規定設置面積，其中芬蘭每人約0.75平方公尺、韓國約0.825平方公尺、瑞士約1平方公尺，而台灣現行規定部分用途得以每人0.75平方公尺計算基準，審酌提高至每人1平方公尺，規範對象以人數計算附建面積的新建學校、工廠為主。

知情官員告訴中央社記者，「建築技術規則」主要規範新設建築物，不過現行警政署計算防空避難收容空間，多以每人0.9平方公尺為計算基準，未來也有可能會以每人1平方公尺計算。

草案指出，避難設備露出地面的外牆或進出口四周的露天部分、露天頂板，其構造體的鋼筋混凝土厚度不得小於30公分。

草案說明，一般非關鍵基礎設施及重要軍事基地建築物不是直接攻擊目標，且導彈是曲線飛行，因此多是中、高樓層會遭間接波及，台灣現行規定露出地面頂板與牆壁厚度應達24公分以上，但參考國外如芬蘭S1級避難所、韓國公共避難設施標準、瑞士家庭及公共避難所、新加坡家庭庇護所，都有鋼筋混凝土牆壁厚度30公分的規定，因此修正厚度增加至30公分。

知情官員指出，這項規定主要是針對新設的防空避難室、或須設防空避難室的新建物，若其防空避難設施出入口是直接對外設在地面上，才會適用此規定；但大部分建物內部就有樓梯可直通地下室，就不受規範影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，草案還說明，現代戰爭型態的空襲多為導彈與戰機轟炸，因防空避難設備多在地下樓層，考量國外大多對通風訂有相關規定，因此增訂避難設備應設置能供給樓地板面積每1平方公尺每小時25立方公尺以上換氣量的機械通風設備，且機械通風設備應連接至緊急電源。

修正草案也明定，應設緊急照明設備及緊急電源插座，以供防空避難時的人員使用；也增列對防火門窗的遮煙性能要求。另外，知情官員說，考量廁所也是防空避難重要設施之一，因此將盥洗室改列為防空避難固定設備項目，未來新建物在防空避難空間設置廁所，不用扣除廁所面積再另增防空避難空間。（編輯：楊蘭軒）1140706