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烏克蘭籲民眾前往防空設施避難 勿依賴「兩幅牆」原則

2025/6/25 21:39（6/25 21:57 更新）
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圖為基輔一棟遭空襲破壞的建築。（路透社）
圖為基輔一棟遭空襲破壞的建築。（路透社）
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（中央社記者陳彥婷基輔25日專電）面對俄羅斯空襲攻勢，許多烏克蘭民眾依指示在家中尋求「兩幅牆」保護，然而烏克蘭緊急服務中心發言人近日在記者會指出，「兩幅牆」的概念多屬心理安慰，無法有效保障安全，呼籲民眾儘可能前往防空洞等經強化的避難處。

所謂「兩幅牆」原則，指的是民眾應選擇位於建築物內部、與外牆隔有兩層堅固牆體的區域躲避。第一道牆可抵擋爆炸衝擊，第二道則提供對飛彈碎片的遮蔽。

烏克蘭緊急服務中心（SESU）發言人霍倫日（Oleksandr Khorunzhyi）近日在記者會指出，不建議民眾依賴「兩幅牆」的方式。

「這種作法對無人機攻擊幾乎無效，更遑論是抵擋砲彈或飛彈，只具備心理作用。」他指出，隨著戰爭持續，不少民眾出現「空襲疲勞」，逐漸對警報聲麻痺，因此傾向尋求相對方便的避難方式，取代較為妥善的避難措施。

霍倫日建議，民眾應利用官方應用程式查找最近的避難設施，與家人規劃自宅至防空洞的路線，並定期演練，以縮短警報響起後的反應時間。他提醒，若所在建築因爆炸起火，應視濃煙位置判斷是否原地等待救援，或使用樓梯安全撤離。

根據烏通社資料，截至今年3月，基輔市內設有約4300處民用避難中心。

霍倫日也呼籲民眾定期檢視與更新避難包內容，應備妥重要文件、長效保存糧食、數日份飲用水與保暖衣物，並為成人與兒童分別準備專用避難包，以提升在避難期間的存活機率。

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另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基於24日在荷蘭國會發表演說時指出，自2022年戰事爆發以來，俄羅斯已對烏克蘭發動超過2萬8743次自殺式無人機攻擊，其中約9.5%集中在今年6月。

據「基輔獨立報」引述官方資料於25日的說法，僅過去24小時內，俄軍空襲已造成全國23人喪生、逾300人受傷。（編輯：陳慧萍）1140625

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