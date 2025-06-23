基輔：俄軍352架無人機、16枚飛彈空襲 釀8死30傷
2025/6/23 18:29（6/23 18:50 更新）
（中央社基輔/莫斯科23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯連夜朝烏克蘭發射352架無人機及16枚飛彈。內政部長克利孟科說，俄軍空襲造成首都基輔（Kyiv）及周邊區域有8人喪生30人受傷。俄國軍方稍後承認夜襲基輔州軍事目標。
法新社報導，俄羅斯軍方表示，他們「使用高精準度武器和無人機，對基輔州的軍工企業發動了聯合打擊行動」。
俄烏戰爭已持續3年多，試圖終結這場衝突的外交努力近來陷入停滯，雙方上一輪直接會談已是近3週前，目前尚未安排任何後續談判。
人在基輔的法新社記者聽到盤旋在市中心上空的無人機發出嗡嗡聲，爆炸聲與槍聲也持續不斷。
烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）告訴國營電視台，基輔市共有7人死亡、30人受傷，基輔郊外的比拉撤華（Bila Tserkva）另有1人喪生。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄羅斯一共出動352架無人飛行載具，其中包括伊朗設計的無人機，另外還朝烏克蘭發射16枚飛彈。他並補充道，其中部分軍火是由北韓提供。
澤倫斯基說：「所有與俄羅斯、伊朗和北韓為鄰的國家人民都應該認真思考，如果這個殺人犯聯盟持續存在並繼續散播其恐怖行徑，他們是否有能力保護自己的生命。」
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澤倫斯基也宣布今天將訪問英國，與烏克蘭的夥伴討論國防議題及制裁俄國。英國是烏克蘭最堅定的盟友之一。
澤倫斯基訪英後，北大西洋公約組織（NATO）峰會將於本週稍晚在荷蘭海牙（The Hague）登場，澤倫斯基預計參與峰會場邊活動。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140623
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