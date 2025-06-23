憂地緣政治與川普風險 德義運回美國保管黃金呼聲高

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（中央社紐約23日綜合外電報導）由於美國總統川普屢次抨擊聯邦準備理事會（Fed），和近來地緣政治動盪加劇，德國與義大利面臨國內要求將存放於紐約的大量黃金儲備運回國內的呼聲高漲。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據世界黃金協會（World Gold Council）的資料，德國與義大利各持有3352噸和2452噸黃金，是繼美國之後的第2大及第3大黃金儲備國。

圖為紐約聯邦準備銀行。（圖取自網頁newyorkfed.org）

德義2國高度依賴紐約曼哈頓的紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）做為黃金保管機構，把各自持有的逾1/3黃金存放美國。據金融時報估算，這批黃金總市值超過2450億美元（約新台幣7兆2765億元）。

德國與義大利在紐約存放大量黃金，除了歷史因素外，也和紐約是全球最重要的其中一個黃金交易樞紐有關。

然而，川普（Donald Trump）決策反覆不定和地緣政治動盪加劇因素，在歐洲局部地區引發社會大眾廣泛討論此議題。川普本月稍早揚言，若聯準會不降低借款成本，他可能要被迫「採取強制行動」。

在德國，將黃金運回國內的想法一致獲得政治光譜兩端支持。

加入德國左翼民粹政黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）的德馬錫（Fabio De Masi）告訴金融時報，「在動盪時期」，有「強烈理由」將更多黃金運回歐洲或德國。他曾代表德國左派黨（Die Linke）擔任歐洲議會議員（MEP）。

德國保守派、巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU）前議員高懷勒（Peter Gauweiler）強調，德國聯邦銀行（Bundesbank，央行）在保護黃金儲備方面「絕不能走捷徑」。

高懷勒告訴金融時報：「我們必須面對一個問題，過去10年黃金存在海外是否更加安全和穩定？」他補充說答案不言而喻，因地緣政治風險已使全球變得更不安全。

歐洲納稅人協會（Taxpayers Association of Europe，TAE）已致函德國與義大利的央行及財政部門，敦促決策官員重新斟酌他們仰賴聯準會保管黃金一事。

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TAE總裁耶格（Michael Jäger）指出，「我們非常擔心川普正在干預聯準會的獨立性。我們建議將（德國與義大利的）黃金運回國，確保歐洲國家中央銀行在任何時間點都能不受限地掌握這些黃金。」

一項訪問全球逾70家央行的最新調查顯示，愈來愈多央行考慮在國內存在黃金，主要是考量危機發生時，是否有能力動用黃金儲備。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140623