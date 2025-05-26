黃金需求仍強勁 星展上調目標價至每盎司3765美元

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（中央社記者羅元駿台北26日電）星展銀行（台灣）表示，全球地緣政治局勢惡化，促使各國央行持續增加多元儲備，以及強勁的投資者需求下，使黃金表現持續走揚，集團上調金價在今年底前至每盎司3765美元。

星展銀行（台灣）最新發布投資總監（CIO）觀點，以新世界秩序下閃爍的光芒為題、上調金價預測，目標今年第4季底每盎司至3765美元。

星展銀表示，各國央行與投資人的需求是持續支撐黃金上漲的關鍵因素，若以數據計算，每季約需600噸的黃金需求才能帶動金價上漲約6.4%，而2017年至2025年第1季期間，市場平均需求為500噸。

星展銀說明，美國總統川普執政時期，全球地緣政治局勢惡化，推動多國央行購買黃金，因此提高黃金需求假設至600噸屬合理。另外，總體經濟情勢惡化與停滯性通膨風險也都助於支撐黃金表現。

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星展銀進一步指出，總經情勢也讓2025年黃金ETF需求反彈，2025年第1季的黃金ETF需求為227噸，是2022年第1季以來的最高水準；4月黃金ETF的需求進一步增加115噸，創下2022年3月以來最強勁流入，不過金價創高也有部分調節。

星展銀指出，黃金的結構性利多因素強勁下使價格下滑空間有限，黃金有望在加劇的風險和不確定性下提升需求，因此星展集團上調金價目標，從原本每盎司3330美元，上調至今年底第4季為每盎司3765美元。（編輯：潘羿菁）1140526