俄羅斯夜襲烏克蘭釀至少15死116傷 基輔面臨數月來最致命攻擊[影]
2025/6/17 17:21（6/17 17:34 更新）
（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯連夜對烏克蘭發動飛彈和無人機攻勢，造成至少15人喪生、116人受傷，相關攻勢主要針對首都基輔。
美聯社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍對基輔展開長達數小時夜襲，造成14人死亡、99人受傷。
烏克蘭和俄羅斯已進行2輪直接和談，但在終戰議題上毫無進展。這是最近數月以來，基輔罹難人數最多的攻擊。
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與此同時，烏國敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）表示，俄國無人機也襲擊南部的敖德薩港，造成1死17傷。
烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天痛批俄軍夜襲基輔，造成至少14人死亡一事，還說這是莫斯科進行的「最可怕攻擊之一」。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140617
影片來源：FRANCE 24 English
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