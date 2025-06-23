加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
博愛座改優先席立院初審 法條對象老弱婦孺修正為其他有實際需求者
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

烏克蘭矢言加強對俄攻擊後 基輔再遇襲至少5死

2025/6/23 15:14（6/23 15:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，首都基輔「又遭遇一次大規模攻擊」，至少5人喪命，而烏國最高軍事指揮官昨天才矢言將加強對俄羅斯的攻勢。

俄烏戰爭已持續3年多，試圖終結這場衝突的外交努力近來陷入停滯，雙方上一輪直接會談已是近3週前，目前尚未安排任何後續談判。

人在基輔的法新社記者聽到無人機飛行的嗡嗡聲盤旋在市中心上空，爆炸聲與槍聲也持續不斷。

烏克蘭官員說，俄羅斯無人機與飛彈深夜對基輔市區及周邊地區發動攻擊，造成5人死亡、多人受傷，住宅區燃起熊熊火焰，平時用作防空避難的一處地鐵站入口也受到破壞。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）發表聲明指出：「首都再次遭遇大規模襲擊。可能有幾波敵方無人機。」

特卡欽科在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯人的風格未變，專打可能有人存在的地方，例如住宅大樓、避難所出口，這就是俄羅斯的作風。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，舍甫琴科區（Shevchenkivsky）有4人喪命、一棟住宅大樓部分受損，基輔南方的比拉撤華鎮（Bila Tserkva）則有1人死亡。

他說：「仍有許多人受困在瓦礫堆下。」

記者看見大約10人躲在市中心一棟住宅大樓的地下室，多數人滑著手機查看最新消息，等待這波攻擊結束。

俄軍發動最新一波攻擊之前，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）矢言將加強對俄羅斯的軍事打擊。

瑟爾斯基對法新社等媒體表示：「我們不會只守不攻，因為這麼做毫無意義，最終只會導致我們持續撤退，失去人民和領土。」

瑟爾斯基說，烏克蘭將繼續打擊俄羅斯軍事目標，並表示這些打擊已被證明「有效」。

他說：「我們當然會繼續下去。我們將擴大規模和深度。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

烏克蘭國家緊急事務局發布的照片顯示，救難人員在黑暗中從起火建築中帶領居民撤離。當局表示，獲救者包括一名孕婦。

儘管雙方都否認故意針對平民，但自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，已有數以千計平民喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140623

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#基輔
#克利孟科
#瑟爾斯基
#事務局
延伸閱讀
俄羅斯夜襲烏克蘭釀至少15死116傷 基輔面臨數月來最致命攻擊[影]俄羅斯加強報復 大規模空襲基輔與敖德薩基輔再遭無人機攻擊釀7傷 當局警告還有飛彈威脅
特卡欽科
基輔市長稱俄無人機飛彈攻擊引發火災 至少8傷烏克蘭稱俄軍無人機夜襲基輔 釀11傷、住宅起火
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄羅斯夜襲烏克蘭釀至少15死116傷 基輔面臨數月來最致命攻擊[影]
37
更多編輯台推薦新聞：