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基輔再遭無人機攻擊釀7傷 當局警告還有飛彈威脅

2025/5/25 13:37（5/25 14:09 更新）
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烏克蘭基輔25日遭無人機襲擊，爆炸的火光照亮城市上空。（路透社）
烏克蘭基輔25日遭無人機襲擊，爆炸的火光照亮城市上空。（路透社）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔當局說，今天凌晨基輔遭到十幾架俄羅斯無人機攻擊，有7人受傷。當局並警告還有飛彈威脅。

基輔已連續第2晚遭空襲，法新社記者聽見爆炸聲，當局呼籲當地民眾尋求掩蔽。

烏克蘭空軍昨天表示，俄羅斯夜間發射14枚彈道飛彈和250架攻擊無人機，而烏軍擊落6枚飛彈和245架無人機。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）表示，今天凌晨基輔周邊空域出現「十幾架敵方無人機」。

他在通訊軟體Telegram上寫道：「新的無人機也在逼近。基輔及周邊地區上空的一些無人機已遭擊落，但仍有新的無人機繼續進入首都。」

他說：「今晚情勢不樂觀。敵方使用大量無人機和飛彈的威脅存在。」他還說，有殘骸落在一棟5層樓住宅上。

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特卡欽科表示，位於市中心外的霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）一棟5層公寓大樓遭襲擊後，有4人請求醫療救助。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，這棟大樓外部受損，另有3人在市內其他地區受傷。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140525

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#基輔
#克里契科
#無人機
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克里契科
基輔市長：烏克蘭恐得「暫時」割讓領土換取和平烏克蘭基輔遭飛彈攻擊 多人受傷
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