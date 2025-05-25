俄軍對烏克蘭發動開戰來最大規模空襲 13死數十傷
2025/5/25 18:00（5/25 18:18 更新）
（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯夜間對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔，釀13人死亡、數十人受傷；就發射武器而言，這是開戰來對烏克蘭發動的最大規模空襲。
法新社報導，烏克蘭空軍表示，烏軍擊落了俄方45枚飛彈和266架攻擊無人機。
路透社報導，就發射的武器數量而言，這是俄羅斯全面侵略烏克蘭以來所發動的最大規模空襲，雖然其它空襲造成的死亡人數更多。
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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經呼籲美國就此事表態。自從美國總統川普（Donald Trump）今年初上台以來，美國對俄羅斯及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的公開立場更趨溫和。
澤倫斯基於通訊軟體Telegram發文寫道：「美國的沉默，世界其它國家默不作聲，只會鼓勵蒲亭。俄羅斯每次發動此類恐怖襲擊，都足以構成對俄國祭出新制裁的理由。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140525
影片來源：FRANCE 24 English
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